0553 313 94 23

Nijer'deki kolera salgını 62 kişi öldü

Temmuz ayı başında ortaya çıkan kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 21:29
Nijer'deki kolera salgını 62 kişi öldü

Nijer'de temmuz ayı başında ortaya çıkan kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

Nijer Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan rapora göre, ülkenin güney bölgesi Maradi'de temmuz ayı başında görülmeye başlanan salgın, Dosso, Tahoua ve Zinder bölgelerine de yayıldı.

Bu 4 bölgede 4 Temmuz-18 Eylül tarihlerinde 3 bin 202 kolera vakası tespit edilirken, aynı dönemde 62 kişi yaşamını yitirdi.

Sahraaltı Afrika'da sıklıkla görülen kolera, geçen yıl 17 Afrika ülkesinde 150 bin kişide tespit edilmiş, en az 3 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

"Vibrio" isimli bakterinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 21:29
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. Afrika
  3. Eylül
  4. Nijer
  5. Söz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Yardımcısından Çanakkale Köprüsü'nde inceleme
    1. Bakan Yardımcısından Çanakkale..
    2. Onur özür diledi! "Sorumlusu benim"
    3. Memur-Sen Başkanı Yalçın: Kepazelikle..
    4. İzmir'de uyuşturucu operasyonu
    5. Bakan Soylu 'Trabzon Günleri..
    6. Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
    7. Mali, bağımsızlığının 58. yılını..
    8. Karabük'te trafik kazası! Ağaçlık..
    9. Kongo'da ebola virüsü nedeniyle bir..
    10. Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası..
    11. Nijer'deki kolera salgını nedeniyle 62..
    12. Göztepe, Trabzonspor'u 1 golle geçti
    13. Hayvan otlatırken yıldırım isabet eden..
    14. Başkan Erdoğan çocuk yuvasını ziyaret..
    15. Nijer'deki kolera salgını 62 can aldı
    16. Manchester City, Cardiff'e gol oldu..
    17. Kocaeli Valiliği'nden o haberlere..
    18. Diriliş Ertuğrul'un Abdurrahman Alp'i..
    19. Nijer'deki kolera salgını 62 kişi öldü
    20. Yoldan çıkan otomobil ağaçlıkalana..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?