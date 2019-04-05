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"Nijer'deki Boko Haram saldırılarında mart ayında 88 sivil öldü"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, saldırılarda 88 sivilin hayatını kaybettiğini, 12'sinin kaçırıldığını açıkladı

05 Nisan 2019 Cuma 04:47
"Nijer'deki Boko Haram saldırılarında mart ayında 88 sivil öldü"

DAKAR (AA) - Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), terör örgütü Boko Haram'ın Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde mart ayında artırdığı saldırılarda 88 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

OCHA'dan yapılan açıklamaya göre, Boko Haram, Diffa'da mart ayında sivillere ve askeri güçlere karşı 21 saldırı düzenledi.

Saldırılarda 88 sivil yaşamını yitirirken, 12 sivil de kaçırıldı.

Saldırılar nedeniyle 18 bin 480 kişi evlerini terk ederek Diffa'nın merkezine ya da daha büyük köylere yöneldi.

Ülkenin Nijerya ile sınırında yer alan Diffa bölgesi, 2015'ten bu yana sıklıkla Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Sivil toplum kuruluşlarının, ay başında hükümetten bölgedeki olağanüstü hal uygulamalarını gevşetmesini istemesi üzerine, balıkçılık ve baharat üretimi yasağının kalkmasıyla bölgedeki Boko Haram saldırılarının arttığı belirtiliyor.

Mart ayı ortalarında, Diffa'daki olağanüstü hal 3 aylığına uzatılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 04:47
  1. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA)
  2. Boko Haram
  3. Diffa
  4. Nijer

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