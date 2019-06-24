Nijer'de seçim yasası değişti Mecliste kabul edilen yeni seçim yasasıyla 1 yıl ve üzeri hapis cezası alan kişilerin herhangi bir seçimde aday olması yasaklandı

DAKAR (AA) - Nijer'de iktidarın önerdiği yeni seçim yasasının mecliste yapılan oylamada kabul edildiği bildirildi. Yerel basındaki haberlere göre, hükümetin önerdiği seçim yasası, muhalefet milletvekillerinin protesto ettiği oylamada 133 iktidar milletvekilinin "evet" oyuyla kabul edildi. Yeni seçim yasasındaki en önemli değişiklik, 1 yıl ve üzeri hapis cezasına mahkum edilen kişilerin herhangi bir seçimde aday olmasının yasaklanması oldu. Seçim yasasının mart 2016'dan bu yana Fransa'da sürgünde bulunan muhalefet lideri Hama Amadou'ya yönelik olduğu belirtiliyor. Amadou, 2013'te bazı Nijerli siyasetçilerin eşlerinin Nijerya'dan bebek satın almakla suçlandığı "ithal bebekler" skandalına eşinin adı karıştığı gerekçesiyle 1 yıl hapse çarptırılmıştı. Nijer'de 2021'de cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin düzenlenmesi bekleniyor.

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