Nijer'de mayınlı saldırı: 6 ölü

DAKAR (AA) - Nijer'in Mali sınırında bir aracın mayına çarpması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel basındaki haberlere göre, sınıra yakın Tillabery bölgesindeki Inates kentinde 10 kişinin bulunduğu bir araç, yola döşenmiş mayının üzerinden geçti. Mayının patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Aynı bölgede geçen hafta bir Tuareg lideri öldürülmüştü. Nijer hükümeti, olayla ilgili soruşturma açılacağını açıklamıştı. Ülkede en fazla terörist saldırı düzenlenen bölgelerden biri olan Tillabery, 2017'den bu yana olağanüstü hal yönetimi altında bulunuyor.



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