Nijer'de"Kurban etini pişirirken odun yakmayın" çağrısı

Nijer'de halka, giderek çölleşen ülkede ağaçların korunması için Kurban Bayramı'nda eti odun ateşinde pişirmemeleri çağrısı yapıldı.

Kurban Bayramı'nda, başkent Niamey'de normalde kentin bir yılda kullandığı odunun beşte birinin yakılması bekleniyor.

Bayramda sadece Niamey'de 400 bin küçük baş hayvanın kesilmesi bekleniyor.

Bunların pişirilmesi için de yaklaşık 50 bin ton odun kullanılacağı tahmin ediliyor.

'Kömür kullanın'

Niamey Çevre Kurumu Müdürü Oumarou Alou, halka odun ateşi yerine kömür kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Oumarou Alou, yetkililerin başkente aşırı miktarda odun taşıyan kamyonları, eşek arabalarını ve develeri durduracağını belirtti.

Alou, "Tüketimi azaltmanın yollarını arıyoruz ve metal malzeme ve kömür gibi diğer pişirme yöntemleri geliştirdik. Mesajımızı, kamuoyunu etkileyebilecek çeşitli gruplara iletiyoruz ki ormanlarımızı koruyabilelim" dedi.

Sahra Çölü'nün kıyısındaki Nijer, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri.

Kaynak: BBC Türkçe