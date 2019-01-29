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Nijer'de Boko Haram saldırısı: 4 ölü

Ülkenin güneydoğusundaki Diffa bölgesinde düzenlenen saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi

29 Ocak 2019 Salı 20:48
Nijer'de Boko Haram saldırısı: 4 ölü

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijer'in Diffa bölgesinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Diffa bölgesinde yer alan Bosso kentinden 4 kilometre uzaklıktaki bir noktada Boko Haram mensupları bir köye saldırarak, ev ve araçları ateşe verdi.

Saldırıda 4 sivili öldüren teröristler bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Nijer İçişleri Bakanı Mohamed Bazoum, saldırıdan hemen önce bölgedeki güvenlikle ilgili incelemelerde bulunduğu 3 günlük ziyaretini tamamlamıştı.

Savunma Bakanlığı, 28 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında Nijer ordusunun Nijer-Nijerya sınırındaki Komadugu bölgesinde Boko Haram'a karşı düzenlediği hava destekli operasyonda, 287 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Nijerya merkezli Boko Haram, 2015 yılından bu yana Diffa bölgesine saldırılar düzenliyor.


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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 20:48
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