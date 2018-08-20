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Nihat Zeybekçi'den ABD'nin yaptırım kararlarına tepki: Rahip falan bahane!

Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekçi, ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik ekonomik operasyonlarında rahip Brunson olayının bahane edildiğini belirterek, "Bunun zararını gören ABD olacak. Biz tabii ki bundan etkileniyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti, köklü bir devlettir" ifadelerini kullandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 21:54
Nihat Zeybekçi'den ABD'nin yaptırım kararlarına tepki: Rahip falan bahane!

Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin Denizli il Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşmaya katılan Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekçi, AK Parti'nin iktidara geldiği ilk günden bugüne zafer üzerine zafer kazanarak, milletin teveccühüyle millete hizmetkar olduğunu belirtti.

Zeybekci, birlik ve beraberlikle üstesinden gelinemeyecek hiçbir zorluğun bulunmadığını söyledi.

Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara değinen Zeybekci, "O rahip falan bahane. Yani devlet kültüründe, uluslararası ilişkilerde eğer bir başka devletten bir şey istiyorsan, onun istenme yöntemleri vardır. Böyle durumlarda, özellikle bu durumlarda bu işler sessizce halledilirse ancak çözüm bulunabilir. Eğer böyle kamunun içinde, her tarafta, herkesin duyacağı şekilde tehdit ettiğin zaman bil ki sen onun öyle olmasını istemiyorsun, bil ki senin niyetin başka. Biz de senin niyetini biliyoruz; el öpen Türkiye, talimat alan Türkiye, emir alan Türkiye..." diye konuştu.

'BUNUN ZARARINI GÖREN ABD OLACAK'

Zeybekci, ABD'nin bir tercihte bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun zararını gören ABD olacak. Biz tabii ki bundan etkileniyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti, köklü bir devlettir. Türkiye ekonomisi, reel sektör o kadar büyük bir ekonomidir ki, satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisidir. Öyle üflemekle, püflemekle veya bazı şeylerle... Eskisi gibi değil o. Avrupa'nın 5. büyük ekonomisi. Nominale göre dünyanın 17. büyük ekonomisi ve hızla büyümeye devam edecek. ABD çok yanlış bir tercihte bulundu. ABD bu coğrafyada, bu coğrafyanın merkez noktası, bu coğrafyanın mihenk noktası, bu kültür coğrafyasının çadır direği Türkiye'yi karşısına alıyor. Bu coğrafyada Türkiye'siz bir oyun kurulmayacaktır."

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 21:54
  1. Denizli
  2. abd türkiye
  3. Rahip Brunson

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