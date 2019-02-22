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Nihat Zeybekci: "İzmir gelişim dalgasında sörf yapmalı"

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, dünyada hızla değişen, gelişen ticari alışkanlıklara İzmir’in de zaman kaybetmeden adapte olması gerektiğini vurgulayarak, “İzmir, değişim dalgasında sörf yapmalı, altında kalmamalı” dedi.

22 Şubat 2019 Cuma 13:38
Nihat Zeybekci: "İzmir gelişim dalgasında sörf yapmalı"

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, dünyada hızla değişen, gelişen ticari alışkanlıklara İzmir’in de zaman kaybetmeden adapte olması gerektiğini vurgulayarak, “İzmir, değişim dalgasında sörf yapmalı, altında kalmamalı” dedi.


Makine Sanayicileri İş adamları Derneği (MAKSİAD) üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir’in makus talihini değiştireceğine, beceriksizliklerin üzerinin ideolojik kılıfla örtülmesine İzmirlilerin “hayır” diyeceğine gönülden inandığını söyledi.


İzmir’in tarihinde tarımın, ulaşımın, lojistiğin, tarihin, sağlığın, ekonominin merkezi olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Geçenlerde eski bir resim gösterdiler. Körfez gemiler ve teknelerle dolu. Ulaşım ve nakliye denizden yapılıyor. Zaman içinde dünya değişmiş, ticaret, sanayi değişmiş ama İzmir buna ayak uyduramamış. Dünyada hızla büyüyen, gelişen bir ticaret dalgası var. Ya o dalganın altında kalırız ya da üzerinde sörf yapıp keyfini çıkarırız. Biz sörf yaparak keyfini çıkaranlardan olmak istiyoruz” diye konuştu.


İzmir’de genç işsizlik oranının yüzde 26.5 olduğunu kaydeden, istihdam alanı açmanın pastayı, ekonomiyi büyütemeden geçtiğini ifade eden Zeybekci, "Bunun belediyeyle ilgisi var mı diyeceksiniz, evet doğrudan var. Belediyenin; yatırım alanlarını imar planlarına işleyerek yatırımcının önüne sunması, onlara avantajları anlatması ve şehre yatırıma çağırması gerekiyor. Yerel yönetimler artık yatırımcı avında, birbirleriyle yarışıyorlar. Belediye, yatırımcının oluşturacağı istihdamı, çekeceği yan sanayinin şehir ekonomisine katkısını gözettiğinden bunu yapıyor" dedi.


Zeybekci, kentin geleceğini İzmirliler’in belirleyeceğini belirtirken bu amaçla kendisinin de hizmetkar gibi çalışacağını da dile getirdi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:38
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