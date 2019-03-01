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Nihat Zeybekci: İzmir demokrasinin, barışın, hoşgörünün, milletin kalesidir

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir’in "çamur, çukur, çöp, çarpık yapılaşma" sorunlarından kısa sürede kurtulacağını belirterek, "4Ç gidiyor, yerine çiçek gibi İzmir geliyor" dedi.

01 Mart 2019 Cuma 15:09
Nihat Zeybekci: İzmir demokrasinin, barışın, hoşgörünün, milletin kalesidir

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir’in "çamur, çukur, çöp, çarpık yapılaşma" sorunlarından kısa sürede kurtulacağını belirterek, "4Ç gidiyor, yerine çiçek gibi İzmir geliyor" dedi.

 

Bengütürk TV’de Metin Özkan’ın sunduğu Basın Odası’na konuk olan Cumhur İttifakı’nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir’in sorunlarını, yaşayanlarla yaptıkları anketlerle belirlediklerini, kentin trafik çilesi, yağmurda su basması, asfaltın kötülüğü, çöp, hava kirliliği, yeşil alan ve spor alanlarının azlığı gibi sorunların başı çektiğini ifade etti.

 

Zeybekci, katı atık, yağmur suyu, asfalt, yeşil alan, spor tesisleri, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, trafik, otopark, raylı sistemlere yapılacak eklemeler, yeni organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeler, ilim teknoloji ve yazılım vadisi, Çiğli Hava Kargo Üssü, her ilçenin öne çıktığı ürününü marka haline getirecek, çiftçiyi destekleyecek belediye bünyesindeki şirket projeleri hakkında bilgi aktardı.

 

"Yapacaklarımızı hayal bile edemezler" diyen Zeybekci, "İzmir şemsiyesi altında toplanalım, 1 Nisan itibariyle muhteşem bir İzmir destanını, hikayesini birlikte yazalım" ifadesini kullandı.

 

Projelerinin başkaları tarafından da kullanılmasının ne derece doğru tespitler yaptıklarını kanıtladığını kaydeden Zeybekci, "İşsizlikle mücadele için iş dünyasıyla konuşarak ihtiyaç duydukları personel eksiğini belirleyeceğiz, kent enstitüleriyle gençlere iş garantili eğitimler vereceğiz. Gençleri çağdaş dünyaya yeni teknolojilerle donatarak iş dünyasına hazırlayacağız. Belediyede istihdamla ilgili ise tek projemiz var; 20 bin kadını yaşadıkları yerlerde istihdam edeceğiz. Türk halıcılığını ve el sanatlarını canlandıracağız. Kadınlarımıza önemli bir gelir sağlayacağız" dedi.

 

İzmir’in bir partinin kalesi olduğu söylemini siyasi acizlik olarak tanımlayan Zeybekci, "İzmir demokrasinin, barışın, hoşgörünün, milletin kalesidir. Bir partinin bu söylemi kullanması başka bir konuda, yerde iddiasının olmadığını, başka yerde temsil edilemediğini söylemek demek. Biz Atatürkçüyüz diyorlar. Atatürk, yüzde 25 oy oranına sahip bir parti içine sığdırılamayacak bir insandır. Kurtuluş Savaşımızın kahramanı, cumhuriyetimizin kurucusu, kültür coğrafyamızın, mazlum milletlerin lideridir. İzmir Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulduğu, Demokrat Parti’nin doğduğu, hükmeden parti yerine hizmetkar partinin kurulduğu kenttir" görüşünü aktardı.



Anayasa güvencesinde

 

Star TV’de Nazlı Çelik’in sorularını da yanıtlayan Zeybekci, CHP’li belediyeye düşük bütçe aktarıldığı iddiasına şu yanıtı verdi:

 

"Belediye gelirleri anayasal güvence altındadır. Cumhurbaşkanımız muhalefet belediye başkanı olmanın ne anlama geldiğini bildiğinden önce bunu garanti altına aldı. İzmir’de maalesef mazeret perdesiyle sorunları örtme girişiminin altında bunu söylüyorlar. Genel bütçeden illere kişi başına yapılan ödemede, Kocaeli ilk, İzmir ikinci sırada. Bunun içinde şehrin ürettiği katma değer de var. 2017 verilerine göre İzmir Büyükşehir Belediyesine kentteki her bir vatandaş için bin 30 lira ödenirken, Sakarya’ya ise 550 lira gönderilmiş. Kocaeli ve İzmir’deki petro kimya tesisleri bu kentleri ön plana çıkarıyor."

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:09
  1. Sakarya
  2. Kocaeli
  3. İzmir
  4. sanat
  5. kültür

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