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Nihat öğretmen sekiz gündür aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan öğretmen için başlatılan arama çalışmaları sürüyor

29 Ocak 2019 Salı 14:22
Nihat öğretmen sekiz gündür aranıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan öğretmen için başlatılan arama çalışmaları sekizinci gününde devam ediyor.

İlçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde 22 Ocak'ta sulama kanalına düşen 45 yaşındaki öğretmen Nihat Kaylı için yürütülen çalışmalara sahil güvenlik dalış timi, AFAD, itfaiye, belediye, polis ve jandarma ekipleri ile gönüllü vatandaşlar katılıyor.

Dalış timinin denizde sürdüğü çalışmalara, su altı polis ekipleri de kanal suyu debisinin yükseldiği bölgede tarama işlemi yaparak destek veriyor.

Kanal sazlıkları arasında da botlarla sürdürülen arama faaliyetleri sırasında 112 Acil Servis ekipleri ile bir cenaze aracı hazır bekletildi.

Öğretmen Kaylı'nın yakınları da çalışmaları bölgeden takip ediyor.

- Su tahliye pompaları durduruldu

Arama faaliyetlerinin sekizinci gününde Nihat Kaylı’nın düştüğü belirtilen bölgedeki tarım alanlarından kanala uzanan su tahliye pompalarının kapakları kapatılarak, yağmur sularının akışı kesildi.

Tarsus Belediyesi’ne bağlı ekipler de sulama kanalının yükselen debisini düşürmek için alanda yol açma çalışması yaptı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da Kaylı’nın merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi’nde yaşayan ailesini ziyaret ederek, arama faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Kaylı, 22 Ocak'ta eski öğrencisi S.B.Ü. (15) ile piknik yapmak için Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'ne gitmiş, Kaylı henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına düşmüştü.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:22
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