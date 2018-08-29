Nihat Kahveci'ye şok! Başkandan suç duyurusu

Fikret Orman'ın avukatı Mete Menekşe tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen suç duyurusu dilekçesinde, Beşiktaşlı eski futbolcuNihat Kahveci'nin hakaret suçundan hakkında dava açılarak cezalandırılması talep edildi.

Dilekçede, Nihat Kahveci'nin sosyal medya hesabından 8 Haziran 2018'de "Fikret Orman üç senedir kulüp çalışanlarının kazandığı başarılarının getirisi olan paralar nerede?" şeklinde mesaj yayınladığı belirtilerek, "Müvekkilimin (Fikret Orman) kulübe ait kazançları iç ettiği, görevi kötüye kullandığı anlamı çıkaracak imada bulunmuştur. Müvekkilim gerek beyefendi kişiliği, gerekse konumu itibariyle bu mesaj ve sonrasında yine kendisine imada bulunulan bir çok mesajı görmemezlikten gelmiş, başkanlığını yapmış olduğu kulübün başarısı için çalışmaya devam etmiştir. Ancak şüpheli asılsız ima ve ithamlarına son vermek yerine hız kazandırarak devam etmiştir" denildi.

"SEN NE KADAR KAZANDIN?"

Fikret Orman'ın "Kulübü hacizlerden kurtardık, üzerine kaynak getirdik" şeklindeki açıklamaları üzerine Nihat Kahveci'nin yine sosyal medya hesabı üzerinden "Sen ne kadar kazandın?" şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatılarak suç duyurusunda bulunuldu.