0553 313 94 23

Nihat Kahveci'ye şok! Başkandan suç duyurusu

Eski Beşiktaşlı ve milli futbolcu Nihat Kahveci hakkında, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunuldu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:23
Nihat Kahveci'ye şok! Başkandan suç duyurusu

Fikret Orman'ın avukatı Mete Menekşe tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen suç duyurusu dilekçesinde, Beşiktaşlı eski futbolcuNihat Kahveci'nin hakaret suçundan hakkında dava açılarak cezalandırılması talep edildi.

Dilekçede, Nihat Kahveci'nin sosyal medya hesabından 8 Haziran 2018'de "Fikret Orman üç senedir kulüp çalışanlarının kazandığı başarılarının getirisi olan paralar nerede?" şeklinde mesaj yayınladığı belirtilerek, "Müvekkilimin (Fikret Orman) kulübe ait kazançları iç ettiği, görevi kötüye kullandığı anlamı çıkaracak imada bulunmuştur. Müvekkilim gerek beyefendi kişiliği, gerekse konumu itibariyle bu mesaj ve sonrasında yine kendisine imada bulunulan bir çok mesajı görmemezlikten gelmiş, başkanlığını yapmış olduğu kulübün başarısı için çalışmaya devam etmiştir. Ancak şüpheli asılsız ima ve ithamlarına son vermek yerine hız kazandırarak devam etmiştir" denildi.

"SEN NE KADAR KAZANDIN?"

Fikret Orman'ın "Kulübü hacizlerden kurtardık, üzerine kaynak getirdik" şeklindeki açıklamaları üzerine Nihat Kahveci'nin yine sosyal medya hesabı üzerinden "Sen ne kadar kazandın?" şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatılarak suç duyurusunda bulunuldu.

 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:23
  1. Fikret Orman
  2. Mete Menekşe
  3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    14 suçtan aranan cezaevi firarisi enselendi
    1. 14 suçtan aranan cezaevi firarisi..
    2. Ormandan gelen domuz sürüsünü..
    3. Bakan Albayrak konuşuyor- CANLI
    4. İran rest çekti: Biz de anlaşmadan..
    5. Soma faciasında gerekçeli karar..
    6. İkiyüzlülüğün böylesi! Dün 'Cumartesi..
    7. İstanbul KYK yurtları
    8. Hulusi Akar'a Bosna'dan fahri..
    9. AK Parti’ye karşı Marksist-Liberal..
    10. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
    11. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    12. Gadiri hum bayramı nedir?
    13. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    14. TÜRGEV Diyarbakır yurt başvuruları
    15. Hükümetten 150 milyar dolarlık adım!
    16. Ayetullah Ali Hamaney'den açık uyarı!..
    17. Üç gün önce evden ayrılan kız çocuğu..
    18. TÜRGEV İzmir yurtları adresleri ve..
    19. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler: Son..
    20. Çorum'da oyun oynayan 3 kardeş buldu!..
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor