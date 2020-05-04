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Oruç

Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattığı ibretlik olay

Nihat Hatipoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen iftar programına video gönderen mezarcı, yaşadığı ilginç bir olayı anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:02:00 - 2020-05-04 14:02:59

Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu 'İftara Doğru' programına video gönderen bir mezarcının anlattıkları ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.

"Yılan oraya kısılıp ölmüş"

30 yıldır mezarcı olduğunu belirten vatandaş, bir gün mezar yaparken büyük bir yılan gördüğünü belirterek "Mezarın yarısına kadar girmişti. Oraya kısılmış ölmüş. Deliği biraz genişleterek yılanı çıkartım. O esnada mezardaki kadının kefenini de gördüm. Öldüğü 5 sene olmasına rağmen kefeni bembeyaz, tahtaları bile çürümemiş. Onu görünce çok duygulandım ve mezar başında uzun süre ağladım" dedi.

"Abdestsiz yere basmazmış"

Bu olaydan sonra kadınla ilgili detaylı bir araştırma yaptığını belirten mezarcı, "Kadın, abdestsiz yere basmazmış. Kocasının önünü kesinlikle kesmezmiş. Elinden geldiğince de fakir fukaraya yardım etmiş" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

İlkgun Salih h

Altmış beş yaş üstlerine koronadan dolayı bir iki saat izin sokağa çıkma izni verilecek ise:bu pazar ve cumartesi olmamalı pazar ve cumartesi bir işe yaramaz bankada hesabını görmeli,ve alışveriş yapabilmeli.
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