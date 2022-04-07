Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu: Ölçü astroloji değil Kur'an olmalı!

Sahur programında izleyicilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 'astroloji' ile ilgili merak edilen soruya yanıt verdi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca ekranlara gelen sahur programıyla izleyenleri bilgilendirmeye devam ediyor. Önceki gün yayınlanan programın yeni bölümünde stüdyodaki izleyicilerden biri Hatipoğlu'na "Hayatımı astrolojiye göre yönlendirmem doğru mu?" şeklinde bir soru yöneltti.

"Astroloji ile geleceği tasarlamak doğru değildir"

Hatipoğlu, son dönemlerin en merak edilen konularından biri olan 'astroloji' hakkındaki soruya şu şekilde yanıt verdi:

Gök bilimi ile uğraşmak bilimsel anlamda faydalıdır. Ancak astrolojiden hareketle fikir yürütmek, geleceği tasarlamak doğru değildir. Hayatı yönlendirmede bize ölçü Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz olmalı.