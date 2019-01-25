Nihat Hatipoğlu o isimlere seslendi: Merak etmeyin, hepinize hakkımı helal edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Nihat Hatipoğlu, sosyal medya günahlarına dikkat çektiği bir mesaj yayınlamıştı. Bu tweete gelen eleştiri ve hakaretlere yine sosyal medyadan yanıt veren Hatipoğlu, kendisine saldıran trollere "Hepinizle mahşerde karşılaşacağım" diye seslendi. Sonra da "Merak etmeyin, hepinize hakkımı helal edeceğim." sözleri ile de yüreklerine su serpti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atamıştı.

Erdoğan’ın bu kararının ardından sosyal medyada Nihat Hatipoğlu’nun açıklamaları hatırlatılıp eleştiriler yöneltildi.

“Sosyal medya günahları”

Nihat Hatipoğlu, son olarak “Sosyal medya günahları” açıklamasıyla gündeme gelmişti. Hatipoğlu, yaptıkları paylaşım ve beğenilerden ötürü herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyerek "Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın, araştırmadan kişi hakkında yorum yapmayın. İftirayı paylaşmış olabilirsiniz " uyarısında bulunmuştu.

"Hepinize hakkımı helal edeceğim"

Bu uyarısı sonrasında sosyal medya trollerinin saldırısına uğrayan Hatipoğlu Twitter hesabından bunlara yanıt verdi. Hatipoğlu, “Yıllardır aleyhime yazanlar,saldıranlar, hakaret edenler, iftira atıp yalan haberleri yayanlar. Hepinizle mahşerde karşılaşacağım. Merak etmeyin, hepinize hakkımı helal edeceğim. Peygamberimin, kin ve nefreti yasakladığını duyduğumdan bu yana O’nun huzurunda hak aramaktan vazgeçtim” ifadelerini kullandı.