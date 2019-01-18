Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan yeni atama kararnamesine göre, 6 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı. Ataması yapılan isimler arasında Nihat Hatipoğlu da yer aldı. Peki Nihat Hatipoğlu nereye atandı? Nihat Hatipoğlu’nun yeni görevi ne oldu?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Resmi Gazete'de yer karara göre, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Handan İnci Elçi atandı.

Nihat Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. İlkokulu Siirt ve Malatya’da tamamlayan Hatipoğlu, 1975 senesinde Uşak İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1981 senesinde ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi.

Aynı fakültede Hadis Ana Bilim dalında “Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü” isimli çalışmasıyla doktor, 2000 senesinde de doçent oldu. 2012 senesinde de profesör olan Nihat Hatipoğlu, şu anda Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Arapça eğitimi için 1985-1987 yılları arasında Mısır’da bulundu. İmam-Hatip, Kur’an Kursları Müdürlüğü görevini üstlendi. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev almaktadır.

Nihat Hatipoğlu'nun ilk Tv programı Kanal A’da yayınlandı..

2005-2010 seneleri arasında Ramazan ayı süresince Star TV’de İftar ve Sahur programlarını sundu.

Nihat Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

Bazı Eserleri: