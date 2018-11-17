AK Parti Diyarbakır belediye başkan adayı Nihat Hatipoğlu mu? | 2019 yerel seçim Diyarbakır

AK Parti yerel seçim çalışmalarına başladı. 24 Haziran seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan AK Parti 2019 yerel seçimlerde de zaferini taçlandırmak istiyor. AK Parti bunun için İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve Diyarbakır gibi kritik belediyelerde kamuoyu tarafından tanınmış isimleri aday gösterecek. Bu bağlamda AK Parti, ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda teklif yapılacağı iddia edildi. Peki Nihat Hatipoğlu AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı olacak?

Yerel seçimlerde sonucu en çok merak edilen illerde birisi olan Diyarbakır. Doğunun incisi Diyarbakır yıllardır terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin elindeydi. Terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yapmaktan Diyarbakır halkına hizmet götürmedi. Yıllardır belediye hizmetinden yoksun kalan Diyarbakır halkı, hendek ve barikat olayından sonra atanan Kayyum sayesinde hizmete kavuştu. Kayyum atanmasından sonra yapılan hizmetler Diyarbakır halkı tarafından büyük beğeni topladı. AK Parti, Diyarbakır’a daha iyi hizmet götürmek için yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak istiyor.

AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Hatipoğlu mu?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 25 ildeki adaylarını belirlediği ve bu illerde temayül yoklaması yapılmayacağı iddia edildi. Yoklama yapılmayan illerin başında da Diyarbakır geldiği öğrenildi. AK Parti'nin kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır'da Nihat Hatipoğlu'nu aday göstereceği haberleri gelmeye devam ediliyor. Nihat Hatipoğlu'nun bu teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu.

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Nihat Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. İlkokulu Siirt ve Malatya’da tamamlayan Hatipoğlu, 1975 senesinde Uşak İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1981 senesinde ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede Hadis Ana Bilim dalında “Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü” isimli çalışmasıyla doktor, 2000 senesinde de doçent oldu. 2012 senesinde de profesör olan Nihat Hatipoğlu, şu anda Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Arapça eğitimi için 1985-1987 yılları arasında Mısır’da bulundu. İmam-Hatip, Kur’an Kursları Müdürlüğü görevini üstlendi. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev almaktadır. Nihat Hatipoğlu'nun ilk Tv programı Kanal A’da yayınlandı.. 2005-2010 seneleri arasında Ramazan ayı süresince Star TV’de İftar ve Sahur programlarını sundu. Nihat Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

Nihat Hatipoğlu'nun bazı eserleri:

İnsanlığın Geleceği ve İslam, 1988

Fitneler, 1997

Saadet Asrından Damlalar, 2008

O'nu Nasıl Sevdiler, 2010

Büyüklerin Duaları, 2011-Hz. Peygamber ile Kur’an’ı Doğru Anlamak, 2015