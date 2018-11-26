Nihat Hatipoğlu yerel seçimlerde aday gösterilecek mi?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin kulis bilgilerini aktardı. Acet, "Erdoğan Hatipoğlu'nu telefonla aradı, 'Görüşlerinize hak veriyorum, adaylık konusunu gündemden düşürelim' dedi ve konu bu şekilde iki tarafın rızası ile kapanmış oldu" dedi.

Acet, "AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının ilânı neden gecikti?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Geçen hafta Nihat Hatipoğlu'nun Diyarbakır ya da İzmir'den aday olacağını yazmıştım" hatırlatmasında bulundu.

"Bir hafta önce bu böyleydi çünkü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatipoğlu'nu adaylık teklifi için davet ettiğini, 'Hayırlı olsun' dediğini, Hatipoğlu Hoca'nın da cevaben, 'Size hayır diyemem' dedikten sonra kendisiyle ilgili siyaset dışı alanlarda hizmet verme seçeneğinin de dikkate alınması arzusunu ilettiğini öğrenmiştik" ifadesini kullanan Acet, şöyle devam etti:

"Adaylık konusunu gündemden düşürelim"

Diyarbakır için son nokta konulurken Erdoğan Hatipoğlu'nu telefonla aradı, "Görüşlerinize hak veriyorum, adaylık konusunu gündemden düşürelim" dedi ve konu bu şekilde iki tarafın rızası ile kapanmış oldu.

Acet, devamında cumartesi günü yapılan toplantıda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin adaylarının da açıklanmasının beklendiğini hatırlattı.

"Üst düzey bir partilinin ifadesine göre Binali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde birlikte çalışacağı Ak Partili ilçe belediye başkan adaylarının ismini önceden görmek istedi" diyen Acet, şöyle devam etti:

"Söylendiğine göre, her durumda son sözü söyleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, bu talebi dikkate alarak, İstanbul'un ilçe adayları üzerinde Yıldırım'ın görüş oluşturmasına izin verdi. Bunun çok kısa sürede olmayacağı anlaşılınca da, İstanbul ile birlikte Ankara ve İzmir'in adaylarının da ertelenmesine karar verildi."