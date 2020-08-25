Nihat Hatipoğlu hasta mı? Televizyon programlarında dini yayınlar yapan ve vatandaşlardan gelen soruları cevaplayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun hasta olduğu bu hastalığın da koronavirüs olduğu iddiaları sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayıldı. Nihat Hatipoğlu hastalığı mı yakalandı? Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl? Sorularının cevabı merak ediliyordu ki Nihat Hatipoğlu’nun asistanı hasta iddialarına cevap verdi.

Nihat Hatipoğlu’nun rahatsızlığı ne?

İlahiyat Profesörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kendisine ait olduğu bilinen sosyal medya platformu Facebook hesabından yaptığı paylaşımda hasta olduğunu doğruladı. Nihat Hatipoğlu Facebook hesabından yaptığı paylaşımda rahatsız olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini dile getirdi. Nihat Hatipoğlu, sevenlerinden özel dua istediğini vurguladı. Bu açıklama sonrası Nihat Hatipoğlu’nun hastalığı ne? Nihat Hatipoğlu neden hastalandı? Gibi sorular da sorulmaya başlandı. Bu soruları da Nihat Hatipoğlu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile cevap verilmiş olundu. Nihat Hatipoğlu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Nihat Hatipoğlu’nun koronavirüse yakalandığı iddiaları yalalanırken, ciğerlerinde çıkan bir sıkıntı sebebiyle hastanede tedavi gördüğü ve şuan evinde dinlendiği ifade edildi.

Nihat Hatipoğlu kimdir?

Nihat Hatipoğlu 1955 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlkokulu Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da bitiren Nihat Hatipoğlu, 1975'de Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ninden mezun oldu. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Nihat Hatipoğlu, aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor oldu. Hatipoğlu, 2000 yılında ise Doçent, 2012 de ise Profesör ünvanına sahip oldu.

Nihat Hatipoğlu, 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça eğitimi gördü . İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yürüten Nihat Hatipoğlu, Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yaptı. Nihat Hatipoğlu pek çok kanalda dini sohbetler programı yaptı. Özellikle de Ramazan ayında yaptığı iftar ve sahur programları ile vatandaşların teveccühünü kazandı.