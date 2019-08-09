Nihat Genç'ten çok sert tepki: Sen köpeksin

Nihat Genç, RTÜK'ün Netflix kararını 'yobazlık' olarak niteleyen sözde sanatçılara haftalık videolarını yayınladığı youtube kanalından çok sert çıktı.

Nihat Genç, Netflix'in ülkede tartışılması gerektiğini söyleyerek "Türkiye'de bunun tartışılması lazım. Sansür deyince akla yobazlık geliyor. Sanatçıların aklına bunlar geliyor. Yaşanan olayı tartışmayacak mıyız. 3-4 dakikada bir dizilerin içerisine eşcinsellik konulmasını konuşmayacak mıyız? Türk aydınlar bunları tartışacağız tabii ki. Bunu yasak gibi algılamak sömürü tavrıdır. Bunu kültürel olarak tartışmamız lazım" dedi.

"Sen köpeksin"

Sanatçıların RTÜK'ün kararını 'yobazlık' olarak yorumlamasına sert çıkan Genç, "Bakıyorum, sanatçılara her şeye karşı çıkıyorlar. Aile diye bir değer var ortada. RTÜK'ün kararını yobazlık olarak algılamak saçmadır. 10 dakikada bir diziler de eşcinsellik var. Bunu tartışmaya hakkımız yok mu? Kalıp gibi, yobaz yaftası koyuyorsunuz. Bunu diyenlere söylüyorum, sen köpeksin. İşaret veriyorlar sana, hemen havlıyorsun. Bir bakalım, tartışalım ya. Ne bu iyi mi, kötü mü, bir kanaat oluşsun" ifadelerini kullandı.