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Nihat Genç'ten çok sert tepki: Sen köpeksin

Nihat Genç, RTÜK'ün Netflix kararına karşı çıkan isimlere çok sert tepki göstererek "RTÜK'ün kararını yobazlık olarak algılamak saçmadır. Bunu diyenlere söylüyorum, sen köpeksin" dedi.

09 Ağustos 2019 Cuma 20:27
Nihat Genç'ten çok sert tepki: Sen köpeksin

Nihat Genç, RTÜK'ün Netflix kararını 'yobazlık' olarak niteleyen sözde sanatçılara haftalık videolarını yayınladığı youtube kanalından çok sert çıktı.

Nihat Genç, Netflix'in ülkede tartışılması gerektiğini söyleyerek "Türkiye'de bunun tartışılması lazım. Sansür deyince akla yobazlık geliyor. Sanatçıların aklına bunlar geliyor. Yaşanan olayı tartışmayacak mıyız. 3-4 dakikada bir dizilerin içerisine eşcinsellik konulmasını konuşmayacak mıyız? Türk aydınlar bunları tartışacağız tabii ki. Bunu yasak gibi algılamak sömürü tavrıdır. Bunu kültürel olarak tartışmamız lazım" dedi.

"Sen köpeksin"

Sanatçıların RTÜK'ün kararını 'yobazlık' olarak yorumlamasına sert çıkan Genç, "Bakıyorum, sanatçılara her şeye karşı çıkıyorlar. Aile diye bir değer var ortada. RTÜK'ün kararını yobazlık olarak algılamak saçmadır. 10 dakikada bir diziler de eşcinsellik var. Bunu tartışmaya hakkımız yok mu? Kalıp gibi, yobaz yaftası koyuyorsunuz. Bunu diyenlere söylüyorum, sen köpeksin. İşaret veriyorlar sana, hemen havlıyorsun. Bir bakalım, tartışalım ya. Ne bu iyi mi, kötü mü, bir kanaat oluşsun" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 20:27
  1. Nihat Genç
  2. RTÜK
  3. NETFLİX

YORUM YAZ

  • NurullahNurullah28 dk önce
    Nihat Genç, asıl sen Perinçek'in köpeğisin. Sana ne lan, millet parasını veriyor her dilediğini izler. Milletin hanesinin içine kadar devlet de olsa karışamaz. Hıyar ağası bas git başka konular hakkında konuş. Düzeltilecekse önce normal tv kanallarını düzeltsinler. iktidarın kanalları bile fuhuş yuvası gibi. Atv dizilerine bak anlarsın.
  • Tayadcan Hido BinumutTayadcan Hido Binumut1 sa önce
    Nihat haklı,her şeyde :siyonistlerin-masonların-sebatayıstlerın sesi ve uşağı olan sözde aydın-akademısyen vs.takımı:Nihatın dediği gibi köpekçe havlıyor,ülke ve dünya gerçekleri karşısında ise dış güçlere hepsi HİZMET ediyor.

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