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Nihat Genç CHP'yi bombaladı! "Muharrem İnce şerefsizce bir..."

Ulusalcı yazar Nihat Genç, CHP'li Muharrem İnce'nin ABD'nin yaptırımına yönelik sosyal medyadan paylaşımlarına sert tepki gösterdi. Aynı zamanda ince, CHP'nin siyasi duruşunu da eleştirdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:13

Ulusal Kanal'da yayınlanan Veryansın programında ABD ile yaşanan krizi değerlendiren Nihat Genç, CHP'de muhaliflerin desteklediği Muharrem İnce'nin, 'seçimlerde beni destekleseydiniz bunlar olmazdı' anlamındaki sosyal medya paylaşımlarına 'şerefsizce' diyerek çıkıştı ve şunları söyledi:

"NE KÜÇÜK BİR ZEKA TAŞIYORLAR"

"Bu çok şerefsizce, affedilmez bir tweet'tir. 'Ben Batı'yla anlaştım, ben iktidar olsaydım, bunlar başımıza gelmeyecekti'.. İyi ki seninle yürümemişiz. Şimdi bunlar zannediyor ki, bir kriz ortamında, iç karışıklıkta bize iktidar şansı doğar. Hayır! FETÖ, PKK vs. gibi konularda sert durmayan hiçbir partinin bu ülkede şansı yoktur. Bu halk, bunları gelir ve geçer, çiğner. Hala akıllanmadılar. Hala milli sağlam, düzgün bir yerde durmanın ne olduğunu bilmiyorlar. Ne küçük bir zeka taşıyorlar.."

"MUHARREM İNCE BEY HALA ORADA"

"Ne kadar fırtına yaşadı bu ülke.. Hala bu kadar acıdan sonra, 'İktidar şansı bulursak, FETÖ'cüleri de ABD'nin isteğiyle gizlice salarız. PKK ile açılıma da otururuz. Bunları da halkımıza söylemeyiz. Sonunda böyle bir algı yaparız..' Hala orada Muharrem İnce Bey, yazıklar olsun. Siz bu ülkede şans bulacaksınız.. Önce beni bulacaksınız karşınızda! Hala birileri 'FETÖ gibi kriz mi geliyor, şans mı geliyor' diyor. Boşversene, milyonlarca insan, PKK ve FETÖ konusuna asla taviz vermeyecek."

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:13
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