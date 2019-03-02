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Nihat Genç anlattı! DAEŞ'li teröristin en sevdiği filmler 'Yeşilçam aşk filmleri'ymiş

İzlediği 'belgesel' türü olduğu tahmin edilen bir dizide geçen bir olayı anlatan Nihat Genç dikkat çeken bir sahne anlattı. Genç'in aktardığı bir dizi sahnesinde, iç savaş ortamında mizah anlayışını araştıran bir muhabirin sorusuna yönelik cevap veren DAEŞ'li bir mahkumun 'Yeşilçam aşk filmleri'ni sevdiğini söylemesi dikkat çekti.

02 Mart 2019 Cumartesi 21:23

 yeniakit.com.tr 

Ulusalcı Yazar Nihat Genç, Youtube Kanalı Veryansın TV'de yaptığı bir söyleşide 1970'li yıllardaki sol-sağ çatışmalarının Yeşilçam'daki 'boş bakışlar'ın neden olduğunu ifade etmesinin ardından izlediği bir dizide geçen bir olayı da paylaştı. 

DAEŞ'li terörist: En sevdiğim filmler Yeşilçam aşk filmleridir

Netflix'te izlediği bir diziden aktarma yapan Nihat Genç, iç savaş ortamında mizahın nasıl yapıldığını araştıran muhabiri anlattı. Genç, çeşitli iç savaş ortamında araştırma yapan muhabirin Kerkük'e gelerek polis karakolunda  DAEŞ mensubu bir mahkumun da mizah anlayışını sorduğunu söyledi. Genç anlattığı olayda, hiç cevap alamayan muhabirin, "Çocukken en sevdiğin filmler nedir?" sorusu üzerine "Türk Yeşilçam aşk filmleridir" demesine dikkat çekti. 

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 21:23
  1. Nihat Genç
  2. Yeşilçam
  3. DAEŞ'li terörist

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