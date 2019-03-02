Nihat Genç anlattı! DAEŞ'li teröristin en sevdiği filmler 'Yeşilçam aşk filmleri'ymiş

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Ulusalcı Yazar Nihat Genç, Youtube Kanalı Veryansın TV'de yaptığı bir söyleşide 1970'li yıllardaki sol-sağ çatışmalarının Yeşilçam'daki 'boş bakışlar'ın neden olduğunu ifade etmesinin ardından izlediği bir dizide geçen bir olayı da paylaştı.

DAEŞ'li terörist: En sevdiğim filmler Yeşilçam aşk filmleridir

Netflix'te izlediği bir diziden aktarma yapan Nihat Genç, iç savaş ortamında mizahın nasıl yapıldığını araştıran muhabiri anlattı. Genç, çeşitli iç savaş ortamında araştırma yapan muhabirin Kerkük'e gelerek polis karakolunda DAEŞ mensubu bir mahkumun da mizah anlayışını sorduğunu söyledi. Genç anlattığı olayda, hiç cevap alamayan muhabirin, "Çocukken en sevdiğin filmler nedir?" sorusu üzerine "Türk Yeşilçam aşk filmleridir" demesine dikkat çekti.