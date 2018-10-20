Nihat Doğan'dan Galatasaray maçı hakkında 'terbiyesiz' yorum!
Galatasaray maçı hakkında 'terbiyesiz' bir yorumda bulunan Nihat Doğan, vatandaşların tepkisine neden oldu.20 Ekim 2018 Cumartesi 01:46
Galatasaray maçını yorumlayan Nihat Doğan, tepkilere neden oldu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nihat Doğan "Rodrigez hayalet, Sinan cenabet, Ömer çöp, maicon ağır batarya, ozan 2 metre öne gelemiyor ( gençtir kredisi çok fazla) Ama yokluğunda pozisyona giremeyeceğimiz ve son 20 dk tek başına oynayan belhanda ya sallayanlar maçı gözüyle değil G.....e İzlemiştir #NET" ifadesinde bulundu.
İşte o tepkilerden bazıları:
YORUM YAZ