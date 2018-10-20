Nihat Doğan'dan Galatasaray maçı hakkında 'terbiyesiz' yorum!

Galatasaray maçını yorumlayan Nihat Doğan, tepkilere neden oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nihat Doğan "Rodrigez hayalet, Sinan cenabet, Ömer çöp, maicon ağır batarya, ozan 2 metre öne gelemiyor ( gençtir kredisi çok fazla) Ama yokluğunda pozisyona giremeyeceğimiz ve son 20 dk tek başına oynayan belhanda ya sallayanlar maçı gözüyle değil G.....e İzlemiştir #NET" ifadesinde bulundu.

İşte o tepkilerden bazıları: