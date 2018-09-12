Nihat Doğan'ın alıkoyduğu iddia edilen kızların babası ilk kez konuştu

İddiaya göre Nihat Doğan yaşları küçük iki kızı eve çağırdı. Küçük kızlarla sadece fotoğraf çektirdiğini söyleyen Nihat Doğan, daha sonra verdiği ifadesinde kahve içmeye davet ettiğini söyledi. Daha sonra kızlarla televizyon izlediğini söyleyen Nihat Doğan 40- 45 dakika yalnız kaldığını ifade etti.

'AHLAKLI BİR AMAÇ DEĞİL'

Konu hakkında açıklamalarda bulunan baba, "Şimdi çocuğu eve getiriyorsun. Yani kendine zemin hazırlıyor adam. İyi niyetli bir kişi kafeye indirir çayını kahvesini söyler güle güle der. Daha öncede çocuklar birkaç kez Doğan'ın yanına gitmiş. Bir kız çocuğunun bekar bir erkeğin evinde ne işi var. Ne gibi bir amacı vardır kişinin? Bence hiçbir ahlaklı bir amaç değil bu." dedi.

ANNE: 'KIZLARIMA 2 SAATTEN FAZLA ULAŞAMADIM'

Kanal D Haber'e konuşan anne, 'Kızlarıma 2 saatten fazla ulaşamadım, ben buna inanamadım. Hemen eşimi aradım. Kıza harçlık veriyormuş. Kendi evine neden davet etti. Neden ev? Sitenin kafeteryası var' dedi.

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Doğan’ın avukatı Abdürrahim Elitaş, “Aslı astarı olmayan bir iddia bu. Normalde dosyaya tamamen vakıfım bizzat dosya ile kendim ilgilendim zaten. Şikayetçi bile değil aile şikayetçi olduğunu iddia etse bile bir suç unsuru yok” ifadelerini kullanmıştı.