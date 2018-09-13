Nihat Doğan’a yeni suçlama! 'Gece saatlerinde ailenin evine gitti'
11 ve 16 yaşlarındaki iki kız kardeşi evinde alıkoyduğu iddiasıyla ailenin şikayeti üzerine karakola gidip ifade veren Nihat Doğan hakkındaki haberi yapan Kanal D'nin dünkü yayınında türkücüyle ilgili farklı bir iddia daha ortaya atıldı. Haberde Doğan'ın gece yarısı şikayetçi ailenin evine gittiği ve ailenin bundan sonra şikayetini geri çektiği öne sürüldü.13 Eylül 2018 Perşembe 12:32
1 ve 16 yaşlarındaki iki kız kardeşi evinde alıkoyduğu iddiasıyla babanın şikayeti üzerine karakola gidip ifade veren şarkıcı Nihat Doğan hakkındaki ilk haberi yapan Kanal D'nin yayınında farklı bir iddia ortaya atıldı.
Haberde, Doğan’ın şikayetçi ailenin evini gece saatlerinde ziyaret ettiği, şikayetin de bundan sonra geri çekildiği belirtildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDECEK
Öte yandan sunucu Buket Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın dosyaya müdahil olması nedeniyle bunun bir kamu davasına dönüştüğünü, şikayet çekilse bile soruşturmanın süreceğini dile getirdi.
NE OLMUŞTU?
Doğan, 11 ve 16 yaşlarındaki iki kız kardeşi evinde alıkoyduğu iddiasıyla babanın şikayeti üzerine karakola giderek ifade vermişti. Şarkıcı, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.
Çocukların anne-babası da karakola giderek şikayetlerinden vazgeçmişti.
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