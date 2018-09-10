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Nihat Doğan'a şok suçlama! Gözaltına alınmıştı, serbest bırakıldı

Türkücü Nihat Doğan, 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan Doğan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı...

10 Eylül 2018 Pazartesi 20:35
Nihat Doğan'a şok suçlama! Gözaltına alınmıştı, serbest bırakıldı

Buket Aydın'la Kanal D Haber'in özel haberine göre, Türkücü Nihat Doğan 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla dün gözaltına alındı. Doğan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kızların ailesinin iddiasına göre, Nihat Doğan çocukları evine davet ederek harçlık vermeye çalıştı. Ailenin şikayeti üzerine polisle beraber aile Doğan'ın evine gitti ancak Nihat Doğan'a ulaşılamadı. Sonrasında kızlar ve ailesi Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ailenin şikayeti üzerine Nihat Doğan ilerleyen saatlerde polis merkezinde ifade verdi. İfadenin ardından ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

NİHAT DOĞAN'IN AVUKATI: ASLI ASTARI OLMAYAN BİR İDDİA

Doğan'ın menajeri Sercan Eriş, Kanal D habere konu hakkında yaptığı açıklamada, "Çocuklar Nihat Bey'in evinin oraya geliyorlar ve Nihat Bey'le fotoğraf çektirmek istiyorlar. Eve gidiyorlar kızlı erkekli bir grup. Daha sonra çocuklardan biri babasına söylemiş, babası da gitmiş polis karakoluna 'Nihat Doğan benim çocuklarımı alıkoydu' demiş." açıklamasını yaptı.

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Doğan’ın avukatı Abdürrahim Elitaş ise Buket Aydın'la Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada, "Aslı astarı olmayan bir iddia bu normalde. Dosyaya tamamen vakıfım. Zaten dosya ile bizzat ben ilgilendim. Zaten aile şikayetçi bile değil, şikayetçi olduğunu iddia etse bile bir suç unsuru yok" dedi.

Öte yandan kızların ailesi ise yine Kanal D Haber'e davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 20:35
  1. Aydın
  2. Nihat Doğan

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