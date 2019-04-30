Nihat Doğan’a 1 yıl 8 ay hapis ve para cezası

Bir televizyon programında ‘Kurtlar Vadisi Darbe’ dizisi hakkında yapılan yorumlar nedeniyle yargılanan Nihat Doğan’ın da aralarında bulunduğu 3 sanık, ‘iftira’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezalarını erteleyen mahkeme, aynı sanıklara ’hakaret’ suçundan da 23 bin 280’er lira adli para cezası verdi.

‘Kurtlar Vadisi Darbe’ dizisi hakkında bir televizyon programında yaptıkları yorumlarla hakaret suçunu işledikleri iddia edilen Nihat Doğan’ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin “hakaret” ve “iftira” suçlarından 8’er yıl 4’er aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatini istedi.

Nihat Doğan’a hapis ve para cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi Yılmaz Karakuş, tutuksuz sanıklar program sunucuları Nihat Doğan ve Ömür Varol ile yayın sorumlusu Cihad Zembat’ı ‘iftira’ suçundan 1’er yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklar Nihat Doğan, Ömür Varol ve Cihad Zembat hakkında, 2 müştekiye yönelik işledikleri ‘hakaret’ suçundan ise 23 bin 280’er lira adli para cezası verdi.

Sanıklar hakkında verdiği hapis cezalarını erteleyen mahkeme, programın diğer sunucuları Gülşah Saraçoğlu ve Bircan İpek’in ise beraatlerine hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat müşteki sıfatıyla bulunurken, Nihat Doğan, Bircan İpek, Cihad Zembat, Gülşah Saraçoğlu ve Ömür Varol şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, bir televizyon programında şüphelilerin "Müştekilerin yapımcısı oldukları dizinin senaryosuna FETÖ’ye mensup istihbaratçılar tarafından müdahale edildiği, FETÖ’den talimat alındığı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının ölümle tehdit edildiği, yapımcı ekibin FETÖ tarafından yapılan 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni önceden bildiği" şeklinde iddialarda bulundukları anlatılmıştı. Bu söylemlerim tahkir ve iftira kastı taşıdığı vurgulanmıştı.

Nihat Doğan, Bircan İpek, Cihad Zembat, Gülşah Saraçoğlu ve Ömür Varol hakkında “hakaret” ve “iftira” suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.