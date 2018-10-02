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Nihat Doğan helallik istedi: Bir daha yapmayacağım

11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınan Nihat Doğan, sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

02 Ekim 2018 Salı 17:28
Nihat Doğan helallik istedi: Bir daha yapmayacağım

Ünlü sunucu Nihat Doğan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Topraktan geldik, toprağa gideceği, mesele çamurlaşmamak! Empati yapmak, kendini sorgulamak, hatalarınla yüzleşmek insanlaşmıştır, hatada yanlışta, ısrar ise şeytani bir fıtrattır. Bir daha asla magazin programı yapmayacağım." dedi.

"Helallik istiyorum"

Sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşan Nihat Doğan, "Dünya tahta bir beşikle gelip, tahta bir baston ile gelip gideceğimiz bir yerdir. Topraktan geldik, toprağa gideceği, mesele çamurlaşmamak! empati yapmak, kendini sorgulamak, hatalarınla yüzleşmek insanlaşmıştır, hatada yanlışta, ısrar ise şeytani bir fıtrattır. Bir daha asla magazin programı yapmayacağım bu yüzden de, Üzdüğüm kırdığım hakkına girdiğim vebalini ve ahını aldığım başta @gulben123 Olmak üzre tüm sanatçı arkadaşlarımdan helallik istiyorum. Ha bu arada bn programı bırakırken koltuğuma göz diken insanların bana adamlık dersi vermesi hükümsüzdür. Kimseyle kavga etmek gibi bir derdim de yok. Rabbim hepimizin yolunu açık etsin hepimize bol kazançlar versin inşaAllah." dedi.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 17:28
  1. Nihat Doğan

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