Nihal Olçok'tan Ahmet Davutoğlu çıkışı: Nasıl helalleşecekler?

15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkış yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Duran Yıldırım adlı işitme engelli genç dün intihar girişiminde bulunmuştu.Yaklaşık iki saat boyunca süren intihar girişimi sırasında köprüden geçmekte olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu konvoyunu durdurarak Duran Yıldırım'ı ikna etmeye çabalamıştı.

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"Şimdi nasıl helalleşecekler"

15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok ise konuyla ilgili olarak, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkış yaptı. Nihal Olçok, kişisel Twitter hesabından, "15 gün evvel aynı çocuk yine bayrak ve akparti tişörtü ile intihara kalkışmış" şeklindeki paylaşımı alıntılayarak, şunları yazdı:"Peki bu kadar SÛİZAN yapıldı, şimdi nasıl helalleşecekler bu insanlar @Ahmet_Davutoglu ile, hiç mi yazarken acaba kendi zannım mıdır diye kendine soran, akl-ı selim insan kalmadı. Kendi hileli davranışlarımızı görüyoruz karşımızdakinin aynasında"





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