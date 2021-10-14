'Nihal, Demirtaş’a özgürlük istemiş!'

Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında Antalya Altın Portakal ödül töreninde yaşananlardan sonra siyasetçiler ve sanatçılar ikiye bölündü.

Birileri Nihal Yalçın’ı, birileri Tamer Karadağlı’yı destekledi. Tamer Karadağlı “festivalin sanatla alakası yok tamamen politikti, gittiğime pişman oldum” dedi.



Nihal Karaca ise ‘susayım mı’ dedi mikrofonda.. sussun mu sizce de... İstanbul Sözleşmesi’ni de konuşmasına gelenek olduğu üzere meze yaptı. Devlet Bahçeli, Tamer Karadağlı’yı arayıp tebrik ederek destek verdi. Tamer Karadağlı canlı yayına bağlanıp şunları söyledi. Nihal Yalçın’dan bahsederek

‘Son kez twet atacak olsan ne yazarsın?’ diye sormuşlar. Hanımefendi “Selahattin Demirtaş’a özgürlük” yazmış.

ÖCALAN’IN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ DİYENLERİ Mİ SAVUNUYOR

Demirtaş ne dedi? ‘Öcalan’ın heykelini dikeceğiz’ dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor?



PKK’NIN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNA İNANAN İNSANIM, ONLARA SORMAK LAZIM



Bir anda böyle HDP milletvekilleri sahip çıktı.



Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş. PKK’nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan’ın teröristbaşı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye.



Söyleyebiliyorlar mı, biz de soralım. Haydi millet gerçek yüzünüzü görsün, itiraf edin; deyin ki Öcalan bebek katilidir, teröristtir, deyin. Ya da hayır değildir deyin, açıklama yapın da millet düşüncenizi bilsin sizin.



Tamer Karadağlı’yı destekliyorum, doğru söylüyor. Bazı sanatçıların söylemleri genelde papağanlık üzerine... Terör sevicilerini destekleyen bir zihniyeti savunacak değiliz. Nihal Yalçın çok gereksiz konuşmuş, siyasi figürlerle süslemiş konuşmasını...



Günaydın yerine birbirimize Muhittin Böcek diyoruz filan... Aslında, sanat siyaset ekseninde taraf olanlar millete kendi gerçek yüzünü göstermiş oluyor. Biz de izleyelim bakalım, görelim.