İHH’lıya yakışmayan hareket! Şaşkınlıkla karşılandı

Türkiye’nin, tarihinin en büyük depremi ile karşı karşıya kaldığı bir dönemde, felaketi siyasi rant malzemesi haline getirmeye çalışanlar, ardı ardına algı operasyonlarını sürdürüyor. Halkın kendilerine inanmayacağını bilen malum kesim, dindar insanları, yardım kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını da kötü amaçlarına alet etmeye kalkıyor.

Bunun son örneği, kadrosunda Fatih Altaylı gibi, başörtülü depremzedeye “Fahişe” diyebilecek kadar alçalan bir ismi bulunduran Habertürk’ten geldi.

9 işçisinin cesedi, 12 yıldır Afşin’de toprak altından çıkarılamayan madenden medyaya onlarca iş kolunda faaliyet gösteren Turgay Ciner’den maaş almayı kendine yakıştıran başörtülü gazeteci Nihal Bengisu, Habertürk adına, İHH Mütevelli Heyeti üyesi Serkan Nergis ile röportaj yaptı..

Bir ilde yaşanan küçük bir deprem söz konusuymuş gibi “Nerede devlet” diyerek sanki yöneticiler tatildeymiş, deprem bölgesine onlarca bakan ile çıkarma yapılmamış, küçücük bir ildeki depreme günler sonra yardım gitmiş gibi algı oluşturmaya çalışanlar, hatta kurtarma çalışmalarını engellemek için “Baraj çöktü, şehri su basacak, kaçın” yalanları ile insanları telaşa sevkedenler ortalıkta dolaşırken, “Fırsat bu fırsat” diyerek deprem üzerinden göçmen düşmanlığı yapan medyadaki muhaliflerin “Cesetlerden kolları kesilip, bilezikleri çıkarılıp alınıyor” ahlaksız yalanını uyduranlara tek kelime edemezken, depremde yaşanan büyük acıların faturasını, siyasi iktidara çıkartmak için, dört koldan saldırıya geçmesi dikkat çekiyor.

Kendi patronunun madeninde 9 işçinin cesedi 12 yıldır toprak altından çıkarılamadığı gerçeğini sorgulamaya cesaret edemeyen Nihal Bengisu’yu karşısına alıp ciddi ciddi cevap vererek, onlarca “Kötülük sorusu”na “Siz iyilik için değil, kötülük için çalışıyorsunuz. Sizi muhatap alamam” diyemeyen İHH’lı Mütevelli Heyet Üyesi Serkan Nergis’in tavrı, “Vay halimize.. Vah halimize..” dedirtti.

Tüm hayatlarını, Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden dizayn eden ve kendilerini bu hedefe kilitleyen bir avuç “karalama merkezi”nin, İHH gibi, yardım ve iyilik konusunda marka kuruluş olduğunu son depremde de ispatlamış bir yardım örgütünden bir yetkili ile röportaj yapabilmesi, soruları ile onu yönlendirmeye çalışması, kamuoyunda tepkilere sebep oldu.

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Serkan Nergis’in, başörtülülere sabah akşam hakaret edilen Habertürk’ten Nihal Bengisu’ya verdiği röportajda, kendisine sorulan sorular, “kötü niyet”in ne boyutta olduğunu ispatlar netlikteydi:

Bengisu’nun, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Serkan Nergis üzerinden, siyasi iktidarı kötülettirmek amacı ile hazırladığı, “kötülüğün esiri” olduğunu bas bas bağıran sorulardan bazıları şöyle idi:

“AFAD Antakya’da var mıydı?”

“Kaç kişi?”

“Sadece o kadar mı?”

“‘80 bin-100 kişi kurtarıldı’ gibi açıklamalar yapıldı?”

“Hiç yardım görmedik, kaderimize terkedildik diyenlere, hatta yardımlarda ayrımcılık yapıldığı iddialarına çok rastladık bu süreçte.”

“Yardım taşıyan kamyonlara AFAD el koydu iddiasına dair bir gözlemin oldu mu?”

“Batılı bir ülkede, birincisi, bu kadar çok bina yıkılmazdı. İmar izni inşaat kalitesi denilen mesele bizdeki kadar kabak değil oralarda. Kurumlar kendiliğinden insiyatif alıp daha hızlı koordine olurdu.”

“Peki çok basit bir soru, Yunus Sezer neden sahada değildi ve neden pek ortalığa çıkmadı ve birçok spekülasyona neden oldu sence?”

“Çadır varsa… Çadır yetersizliği de yaşandı. Kızılay çadırları başka ülkelere gönderdi de yerine yenisini ikame edemedi mi?”

“Konteyner konusunda sizi eleştirenler oldu. ‘İHH pahalı konteyner satıyor bağışçılara, 120 bin TL nedir, 50 bine konteyner var’ eleştirilerine ne diyeceksiniz?”

“Kızılay arama kurtarmada zaten yok, tuvalet de bir sağlık meselesi, Kızılay bunu çözemez miydi?”

“Bir bomba geliyor, hissediyorum...”