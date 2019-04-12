Nigel Farage Brexit Partisinin liderliğini üstlendi

LONDRA (AA) - Eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Nigel Farage, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Brexit Partisinden adaylığını koyacağını bildirdi.



Coventry kentinde partinin resmi açılışında konuşan Farage, "Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Brexit Partisinden adaylığımı koyacağım ve siyaseti iyi yönde değiştireceğim." dedi.



Brexit Partisinin liderliğini üstlendiğini belirten Farage, "Biz büyük bir ülke ve büyük bir milletiz ama Westminster'daki liderlik bizi zayıf düşürüyor. Bunu değiştirme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.



"Eşeklerin liderlik ettiği aslanlarız." diyen Farage, Brexit referandumunun sonucunun hayata geçirilememiş olmasını da "demokrasinin başarısızlığı" diye nitelendirdi.



Brexit Partisinin kuruluşu için başvuruyu aşırı sağ parti UKIP'in eski ekonomi sözcüsü Catherine Blaiklock ocak ayında yapmış, parti şubat ayında da resmi onay almıştı.

Halihazırda Avrupa Parlamentosu üyesi olan Farage, İngiltere'yi Brexit'e götüren süreçte de önemli bir rol oynamıştı. Farage, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın yanı sıra Brexit yanlısı kampanyanın önde gelen isimleri arasında yer almıştı.

Brexit referandumu sonrasında UKIP'in liderliğini bırakan Farage, geçen yıl da partinin İslamofobiye kaydığını belirterek parti üyeliğinden istifa etmişti.

Farage, geçen günlerde yaptığı bir konuşmada, İngiltere'nin AB'de kalması durumunda Avrupa Parlamentosu içinde Birlik'in işleyişini engellemeye dönük çalışacağını açıklamıştı.

- "Değişim İngiltere"

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisinden geçen ay istifa eden bir grup milletvekili de AB yanlısı "Değişim İngiltere" partisini kurmuştu.



"Değişim İngiltere" de 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak için hazırlıklara başladığını duyurmuştu.



İngiltere'de yapılan kamuoyu araştırmaları Brexit'in geleneksel siyasi partilere duyulan bağlılığı zayıflattığını ortaya koyuyor.



Araştırmalara göre seçmenler Brexit konusunda kutuplaşmış bulunuyor.



Yeni kurulan partilerin de İngiliz siyasetindeki bu eksen kaymasından yararlanmayı hedeflediği belirtiliyor.

- Brexit ertelemeleri May'in koltuğunu sallıyor

İngiltere ile AB önceki gün yapılan zirvede Brexit'i 31 Ekim'e erteleme kararı almıştı.



AB İngiliz hükümetine, parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını onaylatmayı başarması halinde Birlik'ten daha erken ayrılma seçeneği de sunmuştu.



Ancak İngiliz parlamentosundaki dengelere göre Brexit anlaşmasına onay alınması ihtimali zayıf görülüyor. İngiltere'nin bu durumda 23 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılması güçlü bir ihtimal sayılıyor.



Başbakan Theresa May de 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i önce 12 Nisan'a, sonra da 31 Ekim'e ertelediği için parti içi muhalefetin baskısı altında bulunuyor.



Sert Brexitçilerin oluşturduğu parti içi muhalefetin May'i devirmesi durumunda ülkenin yaz aylarında bir erken seçime gitmesi de ihtimaller arasında yer alıyor.



Yeni kurulan partilerin böyle bir erken seçime de damga vurması bekleniyor.



İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda yüzde 48’e karşı 52 oy oranı ile AB’den ayrılma kararı almıştı.

