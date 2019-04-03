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Niğde’nin yeni Belediye Başkanı Özdemir’den teşekkür

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Niğde Belediye Başkanı seçilen Emrah Özdemir, Niğdelilere teşekkür etti.

03 Nisan 2019 Çarşamba 13:25
Niğde’nin yeni Belediye Başkanı Özdemir’den teşekkür

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Niğde Belediye Başkanı seçilen Emrah Özdemir, Niğdelilere teşekkür etti.


Özdemir mesajında seçimi Aydınlar Kenti Niğde halkına yakışır bir seçimi tamamladıklarını vurguladı.


Özdemir; “Yaklaşık dört ay boyunca yerel seçim heyecanını sizlerle birlikte yaşadık ve Allah’ın izni, sizlerin de verdiği destekle 2019 yerel seçimlerinden başarıyla çıktık. Bu süreçte ben ve diğer aday arkadaşlarım partilerimiz adına çalışmalar yürüttük ve projelerimizi anlattık. Heyecanlı bir propaganda dönemini geride bırakarak seçimleri "Aydınlar Kenti Niğde" halkının asaletine yakışır bir olgunluk içerisinde tamamladık. Bana ve ekip arkadaşlarıma güvenerek, bu onurlu göreve şahsımı layık gördünüz. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Omuzlarıma yüklediğiniz sorumluluk çok büyük, emanetiniz de çok yücedir. Belediye başkanlığım süresince her zaman emanetinize sahip, güveninize layık olmaya çalışacağımdan emin olmanızı isterim. Göreve başladığım günden itibaren siz değerli hemşehrilerimin sağlığı, mutluluğu, huzuru ve refahı için belediye meclisimizin ve belediye çalışanı sevgili kardeşlerimin katkısıyla sizler için hiçbir ayrım gözetmeden hizmet üretmeye çalışacağız. Siz değerli hemşehrilerime yapamayacağım projelerin yerine getiremeyeceğim şeylerin sözünü vermedim. Sizlerin taleplerini proje haline dönüştürürken ben ve ekibim hepsinin uygulanabilir olabilmesi için; hukuki alt yapısını, imar durumunu ve finansman kaynaklarını araştırdık. Bütün projelerimizin öncelik sırası belirlenmiş olup göreve başladığımız günden itibaren sizlerin de desteği ile uygulamaya başlayacağız. Söz konusu projeleri gerçekleştirirken de önce Allah’a sonra ekibime ve siz değerli hemşehrilerime güveniyorum. Sizlerden ricam bu aşamada bize destek vermeniz, önerilerinizi sunmanız ve yapıcı eleştirilerde bulunmanızdır. Amacımız; sizlerle birlikte sizler için etkin ve verimli hizmet üreterek sizlerin yaşam kalitesini yükseltmektir. Başından beri bize inanan, bize güvenen, her şartta yanımızda olan yol arkadaşlarımız; Milletvekillerimiz, İl-İlçe Teşkilatımız, Kadın Gençlik Kollarımız, teşkilatımızın tüm kademeleri ve kıymetli dostlarımıza, bize oy veren vermeyen tüm hemşehrilerimize, diğer partilerin adayları ile seçim sürecinin huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlayan mülki ve idari amirler ile kolluk kuvvetlerine ve burada sayamadığım tüm isimsiz kahramanlara teşekkür ediyorum”

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 13:25
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