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Niğde'den acı haber! Uzman çavuş hayatını kaybetti

Adana-Ankara otoyolu Güney köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Enver Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:56
Niğde'den acı haber! Uzman çavuş hayatını kaybetti

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Uzman Çavuş Enver Yavuz hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Adana-Ankara otoyolu Güney köyü yakınlarında meydana geldi. Enver Yavuz yönetimindeki otomobil önündeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası 112 acil servis ekipleri tarafından Ulukışla İlçe Devlet hastahanesine kaldırılan Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç Asker Enver Yavuz için Ulukışla İlçesi Güney köyünde askeri tören düzenlendi. Yavuz, bayramdan sonra ilk görev yeri olan Kütahya ilçesine gideceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:56
  1. Niğde
  2. Kütahya
  3. Uzman Çavuş Enver Yavuz
  4. Ulukışla İlçesi Güney köyü
  5. Ulukışla İlçe Devlet hastahanesi
  6. 112 acil servis
  7. Adana-Ankara otoyolu

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