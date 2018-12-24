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Niğde'deki trafik kazası

Minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 16 kişininin yaralandığı kazayla ilgili sürücü tutuklandı

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:18
Niğde'deki trafik kazası

NİĞDE (AA) - Niğde'de 2 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili minibüsün şoförü tutuklandı.

Merkez Yeşilgölcük beldesinde minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu Songül Demirtaş (50) ve Reyhan Dündar'ın (40) hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ahmet B'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Merkez Yeşilgölcük beldesinde tarım işçilerini taşıyan Ahmet B. idaresindeki 51 HF 111 plakalı minibüsün dün elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:18
  1. kaza
  2. Niğde
  3. şoför
  4. tutuklama

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