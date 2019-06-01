0553 313 94 23

Niğde'deki silahlı kavga

Bor ilçesinde iki aile arasında çıkan, 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı

01 Haziran 2019 Cumartesi 20:58
Niğde'deki silahlı kavga

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayat köyünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 17 kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüpheliler, daha önce gözaltına alınan 30 zanlıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 21'i Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 26'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Olay

Bayat köyünde iki aile arasında arazi anlaşması nedeniyle 28 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Kavgayla ilgili 30 kişi gözaltına alınmış, olay sırasında kullanıldığı değerlendirilen 8 silah ele geçirilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 20:58
  1. 4 ölü
  2. 6 yaralı
  3. Bayat köyü
  4. Bor ilçesi
  5. Niğde
  6. silahlı kavga

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’ya finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı
    1. FETÖ’ya finans kaynağı sağlayan dernek..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burası..
    3. Bakan Soylu, Balkan göçmenleriyle..
    4. Kızından boşanan damadını vurup aynı..
    5. "Yenikapı'da Enderun Teravihi"
    6. "Müslümanlar maalesef sıkıntı..
    7. Bakan Soylu, Büyük Birlik Partililerle..
    8. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
    9. Bilderberg'in gizemli katılımcılarını..
    10. Irak Parlamentosu Güvenlik..
    11. İzmir'de 100 düzensiz göçmen yakalandı
    12. TDV’den Filistin’de ramazan yardımı
    13. Şehit Yasin Çubuk’un naaşı..
    14. Korgeneral Çitil, Vali Köşger ile..
    15. İkinci kattan düşen iki buçuk..
    16. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Finali
    17. Çukurca kırsalında çatışma: 2 şehit, 2..
    18. Devler Ligi'nde şampiyon belli oldu!
    19. Hakkari'de terör saldırısı
    20. ÇGS’den görkemli kapanış
    21. Silah kazasında şehit olan uzman çavuş..
    22. Eyüpsultan'da yangın
    23. Türk hayırseverler Kudüs’te iftar verdi
    24. Bitki koruma ekibinden ’acil’ müdahale
    25. Aileler arasında çıkan kavgada bir..
    26. Danimarka’da Türk camisinde yangın
    27. KTMM Zelenskiy'e yeni Kırım temsilcisi..
    28. Binali Yıldırım, Esenyurtlularla..
    29. New York'ta Suudi Arabistan'a "idam"..
    30. “Türkiye uluslararası dayanışma ve..
    Binali Yıldırım'dan TV5'te Saadet Partililere önemli çağrı!
    Binali Yıldırım'dan TV5'te Saadet Partililere önemli çağrı!
    'CIA ajanı olmak' suçundan yargılanan Gölge için başsavcılıktan açıklama!
    'CIA ajanı olmak' suçundan yargılanan Gölge için başsavcılıktan açıklama!
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı
    Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum
    Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor