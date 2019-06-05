Niğde’deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Niğde’de refüje çarparak alev alan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu.

Kaza, dün gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Fertek Mahallesi istikametinden Niğde merkez istikametine seyir eden 34 CBM 337 plakalı otomobil refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev alırken, kazayı gören vatandaşlar yanan otomobil içerisinden bir kişiyi çıkardı. Alevlerin sardığı otomobilde bir kişinin daha olduğu ve yanarak öldüğü belirlendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cesetleri Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan kimlik tespitinde kazada ölenlerin Ali A. ve Muzaffer G. olduğu belirlendi.