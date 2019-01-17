Niğde’de yarın okullar tatil mi? Niğde 18 Ocak Cuma kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Niğde’de var. Niğde’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine merkez ve ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün (17 Ocak Perşembe) okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Niğde’de okullar yarın da tatil mi? Niğde’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Niğde’de 18 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

Niğde’de yarın (18 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi?

Meteoroloji'den kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde uyarılar yapılmaya başlanması ile birlikte valilikler çoğu ilde 17 Ocak Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verilmesine karar vermiş ve vatandaşlara tatil açıklamasını yapmıştı. 18 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair valiliklerden bilgi bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Valiliklerden 18 Ocak 2019 Cuma günü için henüz resmi bir tatil açıklaması gelmedi. Okulların tatil edileceği ile ilgili listelere bu haberimiz üzerinden ulaşabileceksiniz. Konuya ilişkin yapılacak açıklamalar doğrultusunda güncel bilgileri buradan aktaracağız.