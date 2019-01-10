Niğde’de yarın okullar tatil mi? Niğde 11 Ocak Cuma kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Niğde de var. Niğde’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Niğde’de okullar yarın da tatil mi? Niğde’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Niğde’de 11 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

Niğde’de yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi?

Niğde’de yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Niğde Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Niğde Valiliği bugün (10 Ocak Perşembe günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Niğde’de yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Niğde Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.