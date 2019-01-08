Niğde'de yarın okullar tatil mi? Niğde 9 Ocak kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında Niğde de yer aldı. Niğde'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Niğde'de okullar yarın tatil mi? Niğde'de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Niğde ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışının özellikle etkili oldu. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu’nun doğusunda halen devam etmekte olan kar yağışlarının, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Sivas çevrelerinde zaman zaman etkisini arttırarak Çarşamba sabah saatlerine kadar devam etmesi ve 10-20 cm civarında örtü bırakması bekleniyor.

Kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden başta ulaşım sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Niğde'de okullar tatil mi?

Niğde'de yarın okullar tatil mi? sorusunu soran öğrenci ve veliler Niğde Valiliğinden gelecek habere kilitlendi. Niğde Valiliği öğrenci ve velilerin beklediği kar tatili açıklamasını yaptı. Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullara 9 Ocak Çarşamba günü için ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.