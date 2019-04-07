Niğde’de vahşet, kız kardeşini bıçakla öldüren zanlı anne ve babasını yaraladı Niğde’de yaşayan Iraklı aile içinde çıkan kavgada, bir kişi anne ve babasını yaraladı, kız kardeşini öldürdü.

Niğde’de yaşayan Iraklı aile içinde çıkan kavgada, bir kişi anne ve babasını yaraladı, kız kardeşini öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay Aşağı Kayabaşı Mahallesi Topçu Sokak Günaydın Apartmanında meydana geldi.

Iraklı aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

29 yaşındaki Yahya Muhammet Berzo , kavgaya dönen olayda, babası 60 yaşındaki Muhammet Berzo , annesi Fahriye Gamber ve kız kardeşi Nur Muhammet Berzo’yu bıçakla yaraladı. Kendisi de çıkan arbedede yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptığı incelemede Nur Muhammet Berzo’nun vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken tedavi altına alınan Anne Fahriye Gamber’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Yahya Muhammet Berzo’nun, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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