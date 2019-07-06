0553 313 94 23

Niğde'de trafik kazası: 5 yaralı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 02:38
Niğde'de trafik kazası: 5 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kamil Canbulat'ın kullandığı 01 CNB 38 plakalı kamyonet, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan Mahallesi yakınlarında önce Gökhan Uyanık yönetimindeki 31 NG 998 plakalı kamyonete ardından da Ali Kılınç idaresindeki 51 AAK 100 plakalı motosiklet yüklü traktöre çarptı.

Kazada, sürücüler Canbulat ve Kılınç ile yolcu konumundaki Seyfi Canbulat, Evrim Canbulat, Nazlı Canbulat yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi ile Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapanan Adana-Pozantı-Niğde karayolu, çalışmaların ardından açıldı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 02:38
  1. Çiftehan
  2. karayolu
  3. kaza
  4. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor forması giyen Vahid Amiri'ye Sepahan kulübü talip oldu
    1. Trabzonspor forması giyen Vahid..
    2. "Şimdi Afrikalılarla Afrika'daki..
    3. Denizli'de drift yapan sürücüye 7 bin..
    4. Niğde'de trafik kazası: 5 yaralı
    5. Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı,..
    6. Denizli'de taciz iddiası
    7. Mahalleli tacizcinin evini basıp..
    8. 21. Uluslararası Sevgi, Barış,..
    9. Prens Selman'a büyük şok! İptal ettiler
    10. Sikorsky, Aydan bebek için havalandı
    11. Polis helikopteri Aydan bebek için..
    12. Karamollaoğlu'ndan 'sertifikalı tohum'..
    13. Yemen'de Suudi Arabistan aleyhinde..
    14. Ayvalık’ta 45 Afganistan uyruklu..
    15. Lüks otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3..
    16. "Kazanımlarımız önümüzü kesmeye..
    17. AB ülkelerinden Libya'daki göçmen..
    18. Balıkesir'de 45 düzensiz göçmen..
    19. Şişli’de metrobüs kazası: 2 yaralı
    20. Trabzonspor Nwakaeme’nin sözleşmesini..
    21. Altaylı'nın 'araç israfı' yalanına..
    22. Trabzonspor Nwakaeme'nin sözleşmesini..
    23. Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı
    24. Çan’da yangın
    25. ABD kuklası Hafter yenilmeye..
    26. ‘Efsane Ekspres’ 8 yıl sonra..
    27. Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
    28. New York Tirana Üniversitesinde..
    29. Şişli'de metrobüs yayaya çarptı
    30. Bodrum’da 11 göçmen yakalandı
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan'a dikkat çeken uyarı
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan'a dikkat çeken uyarı
    Savcılık'tan Ali Babacan için flaş kararı
    Savcılık'tan Ali Babacan için flaş kararı
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    İBB'nin kritik ismi görevden alındı
    İBB'nin kritik ismi görevden alındı

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması