Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı15 Aralık 2018 Cumartesi 23:29
NİĞDE (AA) - Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve kızı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Veysi Bor (37) idaresindeki 51 KF 191 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolunun 9. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü ile kızı Ecrin (8) ve eşi Mine (35) Bor yaralandı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Veysi Bor hayatını kaybetti.
Ecrin Bor'un durumunun da ağır olduğu öğrenildi.
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