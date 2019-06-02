0553 313 94 23

Niğde’de Toplu Ulaşım Ücretsiz

Niğde Belediyesi Ramazan Bayramı nedeniyletoplu ulaşım hizmetlerini bayramın ilk günü ücretsiz verecek.

02 Haziran 2019 Pazar 14:14
Niğde’de Toplu Ulaşım Ücretsiz

Niğde Belediyesi Ramazan Bayramı nedeniyletoplu ulaşım hizmetlerini bayramın ilk günü ücretsiz verecek.


Niğde Belediyesi, halkın bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesini sağlamak için toplu ulaşımda vatandaşlara bayramın ilk günü ücretsiz hizmet verecek.


Vatandaşların manevi değerleri yaşaması ve yaşatmasına büyük önem veren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Toplum olarak manevi değerlerimize sahip çıkmak ve değerlerimizi yaşatmamız gerekmektedir. Bu düşünceyle mezarlıklarımızın ziyaret edilmesi, hanelerin ziyaret edilerek bayram tebriklerinin rahatça yapılabilmesi adına Ramazan Bayramı’nın ilk günü toplu taşıma araçlarımız ücretsiz hizmet verecek. Büyük bir manevi huzurla idrak edilen ramazan ayının ardından, mübarek bayram günlerine ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Aziz milletimizin gönül huzuruyla geçirecekleri, sevdikleriyle bir olacakları bir bayram diliyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyor, bayramlarını kutluyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti’den Başkan Şahin’e eleştiri
    1. AK Parti’den Başkan Şahin’e eleştiri
    2. THY bugün yılın rekoru için uçuyor
    3. Faraşin’de teröristlerin kampı ele..
    4. DİJİMED ilk çalışmasını üniversitelere..
    5. Başkan Kılınç belediye personeliyle..
    6. Orhaneli’de gençler Kur-an’ı Kerim ile..
    7. Kocaeli'de otomobille hafif ticari..
    8. Yaralı martıya suni teneffüs ve kalp..
    9. Türk Hava Yolları'ndan yılın rekoru
    10. Ümraniye Belediyesi, geleneksel..
    11. Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Staj..
    12. Beşiktaş Divan Kurulu eski Üyesi Hasan..
    13. Böyle eziyet görülmedi
    14. ABD’ye vize başvurularında yeni dönem!
    15. THY'den yılın rekoru
    16. Develi’de Yüz Çocuğa Bayram Sevinci
    17. ikizdere yaylalarınaelektrik..
    18. Teröristlerin kullandığı 3 katlı..
    19. Muş’lu işadamları Bursa’daki iftarda..
    20. Kırşehir’de kaza: 2 yaralı
    21. İran'da Hamaney'e hakaretten..
    22. Kapıkule’de tarihi rekor: tam bin 161..
    23. Köpek korkusundan ağaca çıkan kediyi..
    24. Avşar’ın bayram mesajı
    25. Kars’ta sağanak yağmur caddeleri göle..
    26. Gürkan’ın bayram mesajı
    27. Güngör Caddesi asfaltlanıyor
    28. Mavi Bayraklı plajlar temizleniyor
    29. Gıda imalathanelerine denetim
    30. İş adamı İzzet Gören’in bayram mesajı
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür