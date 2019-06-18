0553 313 94 23

Niğde’de STK’lar Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı

Niğde Sivil Toplum Örgütlerinin oluşturduğu Sivil Toplum Platformu Mısır’ın devrik lideri Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

18 Haziran 2019 Salı 18:05
Niğde’de STK’lar Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı

Niğde Sivil Toplum Örgütlerinin oluşturduğu Sivil Toplum Platformu Mısır’ın devrik lideri Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.


Şehadet çağrısına uyarak burada olduklarını belirten platform yetkilileri gıyabi cenaze namazı sonrası açıklamada bulunuldu. Dönem sözcüsü Murat Dündar, açıklamasında; “Bugün buradan sadece Mısır’a, sadece ABD’ye, sadece İsrail’e ve onların işbirlikçilerine seslenmiyoruz. Bugün buradan tüm dünyaya ve tüm çağlara sesleniyoruz. Tarih Hz .Musa’yı, Hz.Yusuf’u, Hz.Hüseyin’i, Hz.İbrahim’i nasıl yâd ediyorsa Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi de aynı şekilde yad edecektir. Tarih Hz.Musa’yı yurdundan çıkaran Firavun’u, Hz.Yusuf’u kuyuya atanları, Hz.İbrahim’i ateşe atanları nasıl yâd ediyorsa işbirlikçi Sisi zalimini ve yandaşlarını da aynı utançla yâd edecektir. Onlar Muhammed Mursi’nin inancından korktular. Onlar Muhammed Mursi’nin gayretinden korktular. Onlar Muhammed Mursi’nin samimiyetinden korktular. Yetmedi onlar Muhammed Mursi’nin şehadetinden bile korktular. Korkun. Korkmaya devam edin; çünkü Muhammed Mursi’nin hayatı boyunca duruşuyla, gayretiyle, samimiyetiyle inşa ettiği çağrı, şehadetiyle taçlanmıştır. Ve onun çağrısı sadece bugüne değil, yarınlara da ulaşacaktır. Allah şehadetini kabul etsin" dedi.


Dündar, "Evet, Mısır ilk değil. Muhammed Mursi ilk değil. Biz onları biliyoruz. Biz zalimler topluluğunu biliyoruz. Daha dün 15 Temmuz’da aynı oyunu ülkemizde de oynamak istediler. Olmadı. Yüzlerce şehitle, binlerce gazi ile onların oyunlarını başlarına geçirdik. Şimdi Muhammed Mursi kardeşimizin şehadeti vesilesiyle bir kez daha sesleniyoruz: Size söz veriyoruz ey şehitler topluluğu!


Samimiyetinizle, gözyaşınızla, canınızla ve kanınızla inşa ettiğiniz ve bize emanet ettiğiniz bu dava alın yazımızdaki en güzel cümledir. Ortaya koyduğunuz iradeyi her gün biraz daha güçlendirmek ve yarınlara taşımak da boynumuzun borcudur. Allah sizlerden razı olsun. Allah şehadetinizi kabul etsin” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 18:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan'da geçici teknokrat hükümeti kurulacak
    1. Sudan'da geçici teknokrat hükümeti..
    2. Osmaniye'de sağanak etkili oldu
    3. Adıyaman'da terör operasyonu: 7 gözaltı
    4. Binali Yıldırım'dan flaş açıklama:..
    5. Araklı'daki sel
    6. Yıldırım, İkitelli Cemevi'ni ziyaret..
    7. Edirne'de uyuşturucu operasyonu
    8. Kassel Bölge Valisi'nin öldürülmesi
    9. Erdoğan: "Unutmayın bu ülkede de..
    10. ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık..
    11. Mursi için gıyabî cenaze namazı kılındı
    12. Çan’da park ve bahçeler çiçek açtı
    13. Gemlik Adliyesinde tayini çıkan hakim..
    14. Niğde’de STK’lar Mursi için gıyabi..
    15. Erdoğan: "Bunlar, Mısır'ın seçilmiş..
    16. Erciş Belediyesinden kaldırım işgali..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Duruşma..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mursi'nin..
    19. "Devlet tedbir almalı" dedi ve ekledi:..
    20. Karabük Üniversitesi taban puanları..
    21. Türk polisinden Bosna Hersek'te eğitim
    22. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    23. Şehit Uzman Çavuş Polat son yolcuğuna..
    24. Halkbank, İkitelli OSB ve çevresinde..
    25. Ahmet Davutoğlu: Bu ayıp tüm dünyaya..
    26. Nijerya'da çobanlarla çiftçiler..
    27. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    28. Flaş gelişme! Murat Alan'a saldıran 4..
    29. İstanbul Havalimanı'nda intihar!
    30. "İran ile ihtilafı barışçıl çözmek..
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması