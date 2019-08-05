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Niğde’de silahlı kavga: 2 yaralı

Niğde’de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:00
Niğde’de silahlı kavga: 2 yaralı

Niğde’de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bor ilçesi, yeni sanayi sitesinde halı yıkamacılığı yapan R.A. ile dükkan komşuları olan K. A. (39) ve M. M. (36) ile henüz belirlenmeye bir sebeple tartışma çıktı. R.A, yanındaki ruhsatsız tabancayla K.A. ve M.M’yi yaraladı. Ağır yaralanan 2 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Suç aletiyle yakalanan şüpheli R.A’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:00
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