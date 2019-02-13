0553 313 94 23

Niğde'de "şehit yakını ve gazi işlemleri odası"

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde, şehit yakınları ve gazilerin işlemlerini tek merkezden yapabileceği işlem odası hizmete girdi

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:45
Niğde'de "şehit yakını ve gazi işlemleri odası"

NİĞDE (AA) - Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünde "Şehit yakını ve gazi işlemleri odası" kuruldu.

SGK İl Müdürlüğü binasında hizmete giren odada, gazi ve şehit yakınları her türlü işlemlerini birimleri dolaşmadan tek merkezden yapabilecek.

İl Müdürü Mustafa Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurulan özel birimin sadece vatan için kendilerini feda eden şehit yakınları ve gaziler için hizmet vereceğini belirtti.

Şehit yakınlarının ve gazilerin müdürlükten aldıkları hizmetler için tek bir servis tahsis ettiklerini aktaran Aydoğdu, "Hangi birimde işleri olursa olsun, bu servise başvuru yapılacak. Tüm işlemleri bu serviste yapılacak, servis servis dolaşmadan işleri halledilecek. Çaylarını ve kahvelerini içerken işleri tamamlanacak. Uygulamayı daha önce başka kurumlarda görmedik. İlk kez bizim kurumda gerçekleştirildi." diye konuştu.

Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "SGK içerisinde böyle bir birimin açılması bizim için çok önemli. Şehit ve gazi ailelerinin işlerinin tek noktadan yapılması bir ayrıcalıktır. SGK İl Müdürlüğüne uygulamadan dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Şehit annesi Sibel Yavuz, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederek, bundan sonra işlemlerini kolay bir şekilde halledebileceklerini dile getirdi.

Şehit babası Hasan Hüseyin Kaşkan, "Devletimiz her zaman yanımızda. Allah razı olsun. SGK'ya geldiğimizde çok iyi hizmet veriliyor." ifadelerini kullandı.

Yetkililere teşekkür eden 15 Temmuz Gazisi Sedat Özoğlu da uygulamayla birim birim dolaşmayacaklarını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:45
  1. gazi
  2. işlemler
  3. Niğde
  4. SGK
  5. şehit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK, ABD'nin verdiği silahları satıyor!
    1. PKK, ABD'nin verdiği silahları satıyor!
    2. Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule..
    3. Venezuelalı muhalifler PDVSA ve..
    4. Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldı |..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2019
    6. Sudan Devlet Başkanı Beşir: "2019,..
    7. "İsrail ve Arap ülkeleri ortak çıkarı..
    8. Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında..
    9. Hemzemin geçitte feci kaza: bisikletli..
    10. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
    11. EYOF 2019
    12. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
    13. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
    14. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
    15. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
    16. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
    17. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
    18. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
    19. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
    20. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir