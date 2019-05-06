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Niğde’de şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası törenle verildi

Cumhurbaşkanlığınca Niğde’de 7 şehit ailesi ile bir gaziye verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle takdim edildi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:40
Niğde’de şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası törenle verildi

Cumhurbaşkanlığınca Niğde’de 7 şehit ailesi ile bir gaziye verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle takdim edildi.



Niğde Valiliği makamında gerçekleşen törene, Vali Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ile şehit ve gazi aileleri katıldı. Vali Şimşek, törende yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin manevi bir paye olarak hiçbir maddi karşılıkla ölçülemediğini söyledi.



Bu makamların Türk milleti için daima büyük bir onur ve şeref olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları söyledi; "İnancımıza göre de peygamberlikten sonra ulaşılabilecek en yüce makamdır. Biz şehitlerimizi ölü olarak görmüyoruz, onlar şüphesiz cennetin en yüce makamındadır. Ancak sizlere takdim edeceğimiz madalyalar devletimizin, milletimizin sizlere olan vefa borcunu, minnet duygularını nesiller boyu devam ettirecek bir nişandır. Bugün bu topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak şüphesiz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesindedir. Sizler de şehit yakınları ve gazilerimiz olarak bizlerin her zaman baş tacısınız. Şehit yakınlarımız bizlere şehitlerimizin birer emanetidir. Onun için sizlerin her zaman devlet olarak yanınızdayız. Devletimizin kapıları sizlere sonuna kadar açıktır.”



Konuşmaların ardından Vali Şimşek, Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına şehit polis memuru Bora Çelik’in babası Nuri Çelik’e, şehit uzman çavuş Caner Erden’in babası Bayram Erden’e, şehit uzman çavuş Mustafa Şahin’in babası Cumali Şahin’e, şehit astsubay Yasin Tekin’in kızı Eslem Miray Tekin’e, şehit uzman çavuş Fazıl Doğruöz’ün oğlu Furkan Efe Doğruöz’e, şehit piyade er Hüseyin Arısoy’un babası Zeki Arısoy’a, şehit piyade er Berat Sağırkaya’nın annesi Nebile Sağırkaya’ya ve gazi uzman çavuş Mürsel Salman’a takdim etti.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:40
  1. doğa

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