Niğde'de "ruhsatsız tedavi" operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de hacamat, hipnoz ve sülükle ruhsatsız tedavi hizmeti verdikleri iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, ruhsatsız tedavi hizmeti verildiği ihbarı üzerine belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda doktor olmadıkları ve bakanlıkça yetkilendirilmedikleri halde hacamat, sülük ve hipnozla tedavi hizmeti veren, aralarında akademisyen, laborant, öğretmen ve ev kadınlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çeşitli tıbbi malzemeler ve sülükler bulundu.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.