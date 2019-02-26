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Niğde'de "miras" cinayeti

Miras meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada dayı, yeğenini bıçaklayarak öldürdü

26 Şubat 2019 Salı 16:30
Niğde'de "miras" cinayeti

NİĞDE (AA) - Niğde'de miras meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada dayı, yeğenini bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, Bor ilçesi Yenigöçmen Mahallesi'nde Sinan İnaç ve dayısı Ş.U. arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.U, İnaç'ı kalp bölgesinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İnaç, kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Dayı Ş.U, gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:30
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