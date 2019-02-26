Niğde'de "miras" cinayeti Miras meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada dayı, yeğenini bıçaklayarak öldürdü

NİĞDE (AA) - Niğde'de miras meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada dayı, yeğenini bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre, Bor ilçesi Yenigöçmen Mahallesi'nde Sinan İnaç ve dayısı Ş.U. arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ş.U, İnaç'ı kalp bölgesinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İnaç, kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı Dayı Ş.U, gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.