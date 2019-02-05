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Niğde'de midibüsle süt tankeri çarpıştı: 7 yaralı

05 Şubat 2019 Salı 18:03
Niğde'de midibüsle süt tankeri çarpıştı: 7 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de işçileri taşıyan midibüsle süt toplama tankerinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 51 AJ 765 plakalı süt toplama tankeriyle tekstil işçilerini taşıyan 51 KB 450 plakalı midibüs çarpıştı.

Kazada, Murat Demirci (45), Bünyamin Kırmızı (40), Tenzile Timoçin (45), Yalçın Özsoy (30), Birsel Çelik (53), Ömer Yılmaz (38) ve Ali Çevik (47) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 18:03
  1. 7 Yaralı
  2. Kamyon
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  4. midibüs
  5. Niğde

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